Justisministeren åtvarar mot høg skogbrannfare

– Det er i dag skogbrannfare rundt 100 stader over heile landet. Brannvesenet får stadig førespurnader om brann, og mykje kjem dessverre av uvitig bruk av eld, sa justisminister Monica Mæland (H) under den daglege koronapressekonferansen tysdag.

Ifølgje Meteorologisk institutt er det no stor skogbrannfare fleire stader der det ikkje ligg snø, i Viken, Innlandet, Agder og Vestfold og Telemark.

Også på Vestlandet er det meldt om lokalt stor gras- og lyngbrannfare i område der det ikkje ligg snø.

Tilrådinga er å vere forsiktig med open eld då vegetasjonen lett kan ta fyr, og store område kan bli rørt.

Den siste veka har det vorte meldt om skogbrannar ei rekke stader rundt om i landet. Tysdag ettermiddag vart ei jente frakta med luftambulanse til Stavanger universitetssjukehus med brannskadar etter ein terrengbrann i Kvinesdal.

– Det er viktig at ein unngår bruk av eingongsgrill, og at ein respekterer forbodet mot eld i skog og mark som vart innført 15. april og som varer til 15. september, sa Mæland under pressekonferansen.

