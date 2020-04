innenriks

Ei undersøking Opinion har gjennomført for Røde Kors, viser at kvar tredje familie slit under koronakrisa. Mange fortel at auka stress, krangling og utfordringar er nokon av problema som har oppstått på heimefronten.

Røde Kors meiner at mange av barna som kjem tilbake i barnehagane, kan ha kjent på dette dei siste vekene og derfor treng ekstra støtte.

Både vald, stress, økonomiske bekymringar og sjukdom i familien kan vere hendingar som fleire barnehagebarn kan ha opplevd dei siste vekene.

