NUPI vil betale for deltakinga frå direktøren på Tangen-konferanse

innenriks

Direktør Ulf Sverdrup ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) var ein av dei mange samfunnstoppane som fekk påspandert turen av den kommande sjefen for Oljefondet.

– Det er vanleg praksis for NUPI og akademia generelt at reise og opphald blir dekte av arrangør ved faglege bidrag. I lys av omstenda har vi likevel vurdert det dit at vi vil be om ein faktura knytte til Sverdrups reiseutgifter, seier kommunikasjonsdirektør Åsmund Weltzien til E24.

Sverdrup har sagt til VG at han var på seminaret både som venn av Tangen og som NUPI-direktør.

Weltzien seier at avgjerda om at dei skal ta rekninga er teke av styret og NUPIs leiargruppe gjennom helga.

– Det var ikkje ei enkel sak, då det i forskingsverda ofte er vanleg at konferanse-arrangør dekkjer reiseutgifter. Men vi forstår at denne saka er annleis, seier han.

