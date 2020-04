Oslo Børs og oljeprisen fell

innenriks

Dermed held nedgangen fram frå måndag, der indeksen enda på ein nedgang på éin prosent til 740,9 poeng.

Dei fleste aksjane i omsetnadstoppen fell. Equinor og DNB fell med høvesvis 3,5 og 3,7 prosent. Tankreiarlaget Frontline stig med 8,3 prosent, medan Norwegian vender nasen opp att og stig med 5,2 prosent.

Samtidig fell oljeprisen kraftig. Ved 10-tida vart eit fat nordsjøolje omsett for under 23 dollar – eit fall på nærare 12 prosent. Det skjer etter eit historisk oljepriskollaps i USA, der oljeprodusentar i USA måndag måtte betale for å kvitte seg med olje. Eit fat amerikanske lettolje stengde til minus 37,6 dollar måndag kveld.

– Mange investorar ville selje futuren, som forfell i dag og har levering i mai, og heller kjøpe neste future med levering i juni. Med svært fulle amerikanske oljelager var det svært få som ville få olje allereie i mai, og prisen vart dermed negativ. Det er første gong dette skjer, heiter det i ein morgonrapport frå Nordea.

(©NPK)