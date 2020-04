Politihøgskolen droppar fysiske testar i opptaket

innenriks

– Høgskulen gjennomfører årets opptak i tråd med gjeldande smittevernomsyn. Vi skulle sjølvsagt ønskt eit opptak der søkjarane viser at dei oppfyller dei fysiske opptakskrava våre, før eit eventuelt tilbod om studieplass, seier Anders Tveit Lundemo, fungerande seksjonsleiar for opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, i ei pressemelding.

For å kome inn på politiutdanninga må ein stå på ei rekkje fysiske krav. Studentane skal mellom anna ta kroppsheving i bom, benkpress og stå på ulike symjetestar. Tidlegare år har mellom 12 og 15 prosent av dei som vart kalla inn, ikkje stått på dei fysiske testane.

Etter det NTB forstår er det at gymsalane og symjehallane, der testane blir gjennomførte, no er stengde av smittevernomsyn, hovudårsaka til at testane blir avlyste.

– Karakterar – og då konkurransepoeng – har mykje å seie ved opptak òg til Politihøgskolen, og vil kanskje kunne få noko meir å seie i år sidan dei fysiske opptakskrava går ut. Men det er altså ikkje mogleg å setje i verk fysiske testar slik situasjonen er no, seier Lundemo.

Han understrekar samtidig at studentane som kjem inn på politistudiet, framleis vil møte fysiske krav i utdanninga, og at krava i dei fysiske faga ikkje vil bli endra.

3.459 personar søkte politiutdanning til om lag 400 plassar innan fristen 1. mars.

