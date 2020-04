Røe Isaksen innrømmer dårlege og mangelfulle vurderingar

innenriks

Han står fast ved at det var relevant for han som næringsminister å delta, men erkjenner at han burde stilt fleire spørsmål rundt det påkosta seminaret i Philadelphia i november 2019.

– Dette var eit arrangement der folk deltok i svært ulike roller og på svært ulike premissar: Nokon som personlege venner, nokon som forretningssamband, nokon som foredragshaldarar og nokon i eigenskap av posisjonane sine, sa Røe Isaksen då han kalla inn til pressebrifing tysdag.

– Eg fokuserte på at dette var ein konferanse, men burde sett tidlegare at nokon av deltakarane var der som privatpersonar og venner. Det skaper uklarleik om arrangementet og fører til treffande spørsmål i ettertid, sa han.

Erkjenner dårlege vurderingar

Røe Isaksen understreka at det ikkje var snakk om ein privat invitasjon. Han er ikkje venn av Nicolai Tangen og har ikkje hatt noka rolle i å tilsetje Tangen som ny sjef for Oljefondet.

– Samtidig ser eg òg at eg har gjort nokre vurderingar som var dårlege eller mangelfulle og må ta sjølvkritikk for det – sjølv om det var vurderingar som eg den gong meinte stod seg, sa han.

Røe Isaksen har tidlegare erkjent at han kunne vore meir open om at han skulle delta på seminaret. No utdjupar han:

– Eg burde ha vore ekstra nøye med openheit frå mi side. Eg burde ha forsikra meg om at konferansen stod i den offentleggjorde kalenderen for besøket i USA, ikkje berre i kalenderen min.

I tillegg har han erkjent at han skulle meldt inn til Stortingets såkalla gåveregister at han vart påspandert under opphaldet.

– Eg har ikkje meldt inn noko av dette som ei gåve fordi det ikkje er eit gåveelement her for min del. Som sagt er eg ikkje venn av Tangen, og eg var på tenestereise, sa han.

Hotellet ikkje betalt likevel

Tidlegare har Røe Isaksen fortalt at både reise og hotell vart betalte av departementet, medan mat og drikke vart dekt av Tangen. Etter at saka vart avdekt av VG, har han bede om å få oversendt rekninga for måltida.

Det viser seg no at departementet likevel ikkje hadde betalt for hotellet. Røe Isaksen seier han først vart merksam på feilen måndag.

– Som sagt har det vore klart at departementet skal betale for hotellet, dette står òg i reiserekninga mi. Men ved ein feil i departementet har dei ikkje betalt rekninga. Dette blir det ordna no opp i, sa han.

