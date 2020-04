Stadig fleire nordmenn ferierer i Noreg

innenriks

I 2018, eit år med ein lang og snørik vinter følgd av ein lang og varm sommar, var det noregsferiane som voks mest, viser dei førebelse utrekningane frå Statistisk sentralbyrås satellittrekneskap for turisme.

Auken, korrigert for prisvekst, var på 4,1 prosent frå 2017 til 2018.

Etterspurnaden frå dei utanlandske turistane viste òg solid vekst frå 2017 til 2018. Dei brukte over 55 milliardar kroner i Noreg i 2018 – ein auke på 3,4 prosent frå året før.

Dei utanlandske turistane er anslått å ha stått for knapt 30 prosent av det samla turistkonsumet i Noreg i 2018.

Endra ferieplanar

På grunn av koronakrisa har ferieplanane for mange nordmenn vorte endra i 2020. Medan mange planla å dra til utlandet i sommar, er det fleire signal om at mange no planlegg ferie heime i Noreg i staden.

Ei undersøking InFact gjorde tidlegare i april på oppdrag frå NAF, viste at 12 prosent av dei spurde har endra planane for sommarferien på grunn av at økonomien er påverka av utbrotet, medan 35 prosent har endra planane på grunn av reiseforbodet.

Båt og bubil sel unna

Samtidig melder både båtbransjen og bubilbransjen om ein eksplosjon i salet den siste tida. Berre i påskeveka hadde Finn.no over 1,2 millionar besøk på båtsidene sine, melder NRK.

– Vi ligg føre omsetnaden på båt og motorsal frå i fjor, seier Olav Eriksen i Skjebergkilens Marina.

Også fleire som sel og leiger ut bubilar, melder om fleire førespurnader frå nordmenn etter at utlendingane byrja avbestille då koronatiltaka vart sette i verk i Europa.

(©NPK)