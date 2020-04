Unge Venstre forventar Venstre-dissens til ny e-lov

innenriks

Eit drygt år etter at Forsvarsdepartementets opphavlege forslag til ny e-lov vart ettertrykkeleg slakta i høyringsrunden, er regjeringa klar til å leggje fram eit revidert lovforslag under ein pressekonferanse onsdag.

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark seier han forventar at Venstres medlemmer i regjeringa ikkje er med når lovforslaget blir presentert, men bruker moglegheita dei forhandla fram i Granavoldenplattformen til å ta dissens i saka.

Venstre i regjeringsapparatet vil ikkje kommentere overfor NTB om partiet kjem til å ta dissens i saka, men partiet har i fleire landsmøtevedtak sagt nei til såkalla digitalt grenseforsvar som lovforslaget opnar for.

Det skal òg ha komme sterke signal frå stortingsgruppa om at ein var svært skeptisk til det nye lovforslaget, då det vart diskutert for ei månads tid sidan, men utan at regjeringsmedlemmene av partiet vart instruerte i saka, etter det NTB kjenner til.

Åtvara om masseovervaking

Det var særleg forslaget om å gi etterretningstenesta fullmakter til å samle og lagre metadata om nordmenns nettrafikk som kryssar landegrensene, som møtte motstand i høyringsrunden.

Datatilsynet meinte forslaget kunne stride mot menneskerettane og innebere masseovervaking. PST, Advokatforeningen og ei rekke andre instansar reagerte òg sterkt.

Unge Venstre-leiaren meiner forslaget inneber masseovervaking av norske innbyggarar.

– Det høyrest kanskje ikkje så veldig alvorleg ut, men det vil i praksis bety at alt vi gjer på sosiale medium, kan sjåast og blir lagra, for Facebook, Snapchat og Instagram og alt vi bruker i den daglege kommunikasjonen vår, kryssar ei eller anna form for landegrense, seier Hansmark.

Hansmark meiner det er lite truleg at Venstre vil ende med å støtte lovforslaget, sjølv i ei eventuell moderert form.

– Venstre kan ikkje gå med på stadig fleire forslag som gir auka overvaking, seier han.

– Blir fest i Kina og Russland

Etterretningssjef Morten Haga Lunde meiner kritikken mot den såkalla tilrettelagde innhentinga er misforstått. I ein kronikk i NRK i februar i fjor skreiv han at den vanlege kommunikasjonen til borgarane, som bruk av sosiale medium og søk på internett, aldri vil bli sett på eller på ein annan måte behandla av Etterretningstenestas tilsette.

E-tenesta meiner moglegheita til å overvake grensekryssande nettrafikk er avgjerande for å halde tritt med trusselbildet og digitaliseringa av samfunnet.

– Det blir fest i enkelte spionbyrå i Russland og Kina viss Noreg vel bort å ha moglegheita til tilrettelagt innhenting, uttalte Lunde til NTB i fjor.

– Utdatert lov

Hansmark seier Venstre er for å styrkje cyberforsvaret i Noreg, men meiner nettovervaking blir «som å skyte spurv med kanon».

Hansmark seier han fryktar at sjølv om Venstre tek dissens i regjering, så vil regjeringa få fleirtal ved hjelp av Framstegspartiet og Arbeidarpartiet på Stortinget.

Stortingsrepresentant Jette F. Christensen, som sit i utanriks- og forsvarskomiteen for Arbeidarpartiet, seier Ap må sjå lovforslaget før dei kan vurdere det.

– Kontroll- og konstitusjonskomitén vart einstemmige om forslaget fordi vi treng ei oppdatert e-lov. Ho vi har, er frå 1990-talet, og dei E-tenesta skal verne oss mot, dei forheld seg ikkje til teknologi frå 1990-talet. Sidan den gong har òg trusselbildet endra seg, og omsyn til personvern har fått større vern. Eg forventar ei lov som gjer E-tenesta i stand til å gjere jobben sin, samtidig som personvernet blir teke vare på, seier Christensen.

