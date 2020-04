Utskrivne intensivpasientar er ti år yngre enn intensivpasientane som døyr

innenriks

Dei som vart skrivne ut frå intensivavdelingar i live, hadde òg færre risikofaktorar enn dei som døydde, ifølgje Folkehelseinstituttets (FHI) situasjonsrapport per 19. april.

127 pasientar er ikkje lenger innlagt på intensivavdeling. 100 av desse hadde behov for respiratorbehandling, og 26 av dei er døde.

I gjennomsnitt var pasientane innlagt på intensivavdelingar i elleve døgn.

Så langt er det 182 døde i Noreg som følgje av koronaviruset.

Underliggande kronisk sjukdom

Folkehelseinstituttet har fått melding om 153 døde. Gjennomsnittsalderen blant desse er 85 år, og den yngste var 51 år og den eldste 104 år. 88 av dei, eller 56 prosent, er menn. Det er registrert underliggande kronisk sjukdom hos 79 prosent av dei rapporterte dødsfalla, ifølgje FHI.

– Overvaking av dødsfall totalt i Noreg viser så langt ikkje fleire døde enn venta i nokre aldersgrupper, skriv dei i rapporten.

Det høgaste talet nye tilfelle innlagt på sjukehus på éin dag for pasientar med påvist covid-19 var 49 personar den 25. mars. Talet på nye tilfelle innlagt per dag har gått gradvis ned sidan dette.

Intensivpasientar går ned

Også talet på nye innlagde på intensivavdeling har gått ned sidan toppen 25. mars. Dei siste to vekene har talet på nye innleggingar i intensiveining stabilisert seg og ligg på rundt to pasientar per dag.

144 personar er tysdag innlagde på sjukehus med påvist koronasmitte i Noreg. 40 av desse får intensivbehandling, viser tal frå Helsedirektoratet.

(©NPK)