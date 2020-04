Asheim ber studentar planlegge for normal haust

innenriks

– Mange studentar skal starte å studere for aller første gong, og i den rare tida vi lever i no, så kan det vere ekstra skummelt å flytte heimanfrå og til ein heilt ny by. Derfor har eg i dag uttrykt ei klar forventning til rektorane i landet om at dei skal ta spesielt godt imot nye studentar seier han.

Asheim ber alle studentar som har planlagt å studere etter sommaren, om å halde fast ved den planen.

– Takk ja til den studieplassen du blir tilboden, søk studentbustad eller finn eit bukollektiv. Rett og slett planlegg for at livet skal gå som normalt til hausten, er oppfordringa frå Asheim.

(©NPK)