Ekstraløyving på 200 millionar til vedlikehald av jernbanen

innenriks

– I ei krevjande tid for bygg- og anleggsnæringa er dette med på å halde hjula i gang under koronahandteringa, slik at dette er ein vinn-vinn-situasjon, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i ei pressemelding.

Bane Nor har fordelt midla til vedlikehaldsarbeid på desse strekningane: Bergensbanen, Nordlandsbanen, Ofotbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen, i tillegg til fornyingar på Austlandet og mindre fornyingstiltak over heile landet.

Blant tiltaka er drenering av delar av underbygning, vegetasjonsrydding og bruvedlikehald.

