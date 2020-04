Fleire nye koronadødsfall meldt onsdag

innenriks

Oslo kommune melde onsdag om at to bebuarar, ved høvesvis Ellingsrudhjemmet og Nordseterhjemmet, døydde av viruset tysdag. 27 bebuarar er no døde med covid-19 på sjukeheimane i hovudstaden, skriv kommunen i ei pressemelding.

Onsdag melder òg Bergen kommune om to dødsfall ved covid-19-avdelinga ved Fyllingsdalen sjukeheim. Dødsfalla hende 9. og 16. april, men er ikkje registrert før no på grunn av forseinking i innmeldinga. Begge dødsfalla gjeld pasientar som var flytta til sjukeheimen frå sjukehus, og var ikkje sjukeheimsbebuarar.

Tidlegare onsdag melde VG om at éin person ved Lovisenberg Diakonale Sjukehus dei siste dagane har døydd av koronaviruset.

Dermed er til saman 187 personar døde av koronaviruset i Noreg.

