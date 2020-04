Fleire opplever mykje uro etter at koronatiltaka vart innførte

innenriks

I dagane før tiltaka vart innførte svara 25 prosent av folket at dei var mykje uroa, medan i dagane etter hadde delen auka til 31 prosent, ifølgje førebelse tal frå Statistisk sentralbyrås (SSB) undersøking om livskvalitet.

Den største auken i delen uroa er størst blant åleinebuarar under 45 år og innvandrarar, men også blant yrkesaktive, pensjonistar og barnefamiliar har uroa auka.

Årsaka kan vere større uro for å miste jobben, meiner SSB.

I undersøkinga som vart gjennomført etter at tiltaka var innførte, svarer 30 prosent av respondentane at dei opplever lite glede. Det er ein oppgang på 4 prosentpoeng samanlikna med tilsvarande undersøking før koronatiltaka vart innførte.

Auken i delen som opplever lite glede, er størst blant personar over 65 år og pensjonistar. Han er minst blant barnefamiliar.

Samtidig er den generelle tilfredsheita for nordmenn med livet mindre påverka av tiltaka. Før 12. mars svara 28 prosent at dei har «høg tilfredsheit med livet», medan 26 prosent svara det same etter at tiltaka vart innførte.

Undersøkinga viser òg at etter tiltaka vart innførte, oppgir respondentane at dei har fleire personar dei kan rekne med viss dei får store personlege problem.

(©NPK)