Fleire spørsmål utan svar etter Tangen-møte for representantskapet i Noregs Bank

Representantskapet – kontrollorganet for Noregs Bank og Oljefondet – var onsdag ettermiddag samla til eit ekstraordinært møte.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, som leidde arbeidet med å tilsetje den nye oljefondssjefen, gjorde greie for tilsetjingsprosessen. Men etter møtet står medlemmene i representantskapet att med ei rekkje spørsmål som ventar svar, seier leiar Julie Brodtkorb.

– Vi har framleis nokre spørsmål vi ikkje har fått svar på, og dei vil bli sende til hovudstyret for eit skriftleg svar, seier Brodtkorb til NTB.

Representantskapet vil igjen møtast når svaret kjem, seier ho.

Tillit til sentralbanksjefen

Sentralbanksjefen leidde tilsetjingsrådet, der han sjølv og to andre sat. Brodtkorp vil ikkje seie nærare kva slags spørsmål som framleis står utan svar etter møtet.

– Som tilsyn så er oppgåva vår å gå gjennom heile prosessen, og det er det vi har gjort. Det har då oppstått nokre spørsmål som vi ønskjer å få eit skriftleg svar på, seier ho, og legg til at ho har full tillit til sentralbanksjefen.

Fleire tema stod på dagsordenen på møtet på onsdag. I tillegg til sjølve tilsetjingsprosessen, ønskte representantskapet å sjå nærare på Tangens private investeringar. Dei ville òg vurdere om noverande sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, har opptredd innanfor regelverket.

Stod ikkje på søkjarlista

Frå fleire hald er det kome fram kritikk om manglande openheit, særleg etter at VG i helga avdekte at Tangen inviterte til eit luksuriøst seminar i USA, der mellom anna Slyngstad deltok.

Tangen vart ført opp på den offisielle søkjarlista 23. mars, dagane før hovudstyret vedtok å tilsetje han. Det er heller ikkje kjent kven som spelte inn namnet hans til rekrutteringsselskapet Russel Reynolds.

Brodtkorp er tydeleg på at det ikkje er heldig med all uroa rundt den no mykje omtala tilsetjingsprosessen.

– Eg trur alle skjønner at det å ha uro rundt ei tilsetjing ikkje er heldig for nokon organisasjon – heller ikkje Noregs Bank, seier ho til NTB.

