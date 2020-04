Genetisk viktig ulv har truleg etablert seg i ulvesona

innenriks

– Etter ei langvarig vandring i og utanfor ulvesona meiner vi no at ulven har etablert seg saman med tispa i Deisjøreviret. Etablerte ulvepar blir som regel verande i reviret sitt, seier seksjonsleiar Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i ei pressemelding.

I november i fjor vart ulven flytta rundt 30 mil frå Engerdal til Kongsvinger med helikopter etter at han drap fleire reinsdyr i Engerdal. I samband med dette vart det òg sett eit GPS-halsband på ulven.

– Sporingsdata frå GPS viser at ulven gjekk inn i det vi kjenner som Deisjøreviret 19. mars, og han har ikkje forlate området sidan. Det er spora to ulvar som går saman i området. Innsamla DNA-prøvar stadfestar at den eine er den genetisk viktige hannulven, medan den andre er tispa som har tilhald i reviret, seier Vangen.

Deisjøreviret ligg heilt nordvest i ulvesona, og omfattar òg nokre areal utanfor sona, i Stor-Elvdal og Rendalen kommunar.

Ulven blir rekna som viktig fordi han er ein finsk-russisk innvandrar som kan bidra med nye gen til den sterkt innavla norske ulvestammen.

– Dette er gode nyheiter, og det første steget med sjølve flyttinga av ulven har vore vellykka. No er det viktig at det blir fødd kvalpar i det nye reviret. Det er først når kvalpane spreier genane sine vidare at innavlssituasjonen vil bli betre for ulvebestanden i Sør-Skandinavia, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding.

