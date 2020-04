Ikkje noko raskare festivalsvar frå regjeringa

innenriks

Norske konsert- og festivalarrangørar ber regjeringa leggje ned festivalforbod for heile sommaren allereie no, ikkje første veka av mai slik regjeringa har varsla, sidan dei vanskeleg kan sjå for seg at dei skal kunne gjennomføre ein normal festivalsommar.

Regjeringa har så langt bestemd at arrangement er forbodne fram til 15. juni.

Utan at regjeringa har lagt ned forbod, vil arrangørar som avlyser sitje igjen med det juridiske og økonomiske ansvaret. Opptil 90 prosent av kostnadene for ein festival oppstår dei to siste månadene før start, ifølgje Aftenposten.

I ein e-post til avisa skriv kulturminister Abid Q. Raja (V) at han har forståing for behovet for ei rask avklaring, og at han òg ser at det ser svært mørkt ut for ein norsk festivalsommar.

– Eg har antyda at det er vanskeleg å sjå for seg at festivalsommaren kan gå som normalt, etter mitt syn, seier Raja.

Verken Raja eller Helse- og omsorgsdepartementet, som gir råd der liv og helse blir først prioritert, kan likevel svare på kvifor det ikkje kjem ei raskare avklaring om festivalsommaren.

