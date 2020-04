Nesten 10 prosent nedgang i drivstoffsalet i mars

innenriks

Det vart selt 217 millionar liter autodiesel, ein nedgang på 26 millionar liter, tilsvarande 15,6 prosent, samanlikna med mars 2019.

Salet av anleggsdiesel gjekk opp 5,1 prosent til 83 millionar liter.

Salet av bilbensin gjekk ned heile 15,6 prosent til 65 millionar liter i mars.

Gjennomsnittsprisen for bensin av typen blyfri 95 oktan låg på 15,19 kroner literen i mars. Prisen for diesel låg på 14,34 kroner literen i same periode.

Salet av jetparafin var 33,7 prosent lågare i mars enn i same månad i fjor. Totalt vart 59 millionar liter selt.

(©NPK)