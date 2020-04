Ni menn sikta etter øltjuveri for millionar hos Mack i Balsfjord

innenriks

– Alle dei sikta er menn og er mellom 20 og 50 år, seier Katrine Grimnes ved Midt-Troms politidistrikt til Nordlys.

Mack mistenkjer at tjuveriet kan ha gått føre seg i fleire år. Dei jobbar framleis med ein gjennomgang av kor mykje øl som kan vere stole frå bryggeriet. Administrerande direktør Roger Karlsen i Mack har tidlegare anslått at det på berre to månader har vorte stole øl for fleire millionar kroner.

Politiet vart først varsla om det moglege tjuveriet i februar i år. Etter nøyare vareteljing og gjennomgang av bruk av tilgjengekort og overvakingsbilde, gjekk politiet til arrestasjon av ein av dei tilsette for to veker sidan.

Til saman er ni personar no sikta i saka, mellom dei ein annan med tilknyting til bryggeriet. Dei sikta kjem frå ulike kommunar i Troms. Det er uklart kva dei ulike mennene er sikta for.

