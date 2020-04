Ni personar dømde i omfattande narkosak i Nordland

innenriks

Dei ni personane vart tiltalte etter at politiet i 2018 beslagla 14 kilo amfetamin og 7 kilo hasj frå ein bustad i Vågan i Lofoten, ifølgje NRK.

Politiet meiner at dei har vore eit organisert nettverk som over tid har forsynt fleire nordlandskommunar med narkotika.

Ein mann i 30-åra blir sett på som hovudmannen i saka og blir dømd til ti år og seks månaders fengsel. Mannen nektar straffskuld.

Ein annan mann i 30-åra er dømd til fem år og tre månaders fengsel. Han har fått betydeleg strafferabatt for å ha tilstått og bidrege til å oppklare saka.

Ei kvinne i 20-åra er dømd til ni års fengsel for mellom anna å ha sett ut kureroppdrag. Forsvararen hennar Finn Ove Smith seier at dei vil anke dommen.

Ein mann i 40-åra er dømd til fire år og ni månaders fengsel, mellom anna for å ha overlevert narkotika til underseljarar i Lofoten, medan ein mann i 60-åra er dømd til åtte års fengsel. Narkotikaen vart beslaglagt i bustaden hans.

Ein mann i 20-åra er dømd til fem år og fem månaders fengsel for transport av narkotika.

I tillegg er ei kvinne og to menn er dømde til rundt to års fengsel. To av dei får sone dommen som samfunnsstraff.

