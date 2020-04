No kan permitterte kombinere studium og dagpengar

innenriks

Koronakrisa har ført til at rekordmange har søkt om dagpengar. Tidlegare måtte ein søkje om å kombinere opplæring med dagpengar, men no innfører regjeringa ei mellombels ordning som gjer det enklare å ta utdanning samtidig som ein får dagpengar.

Det gjer at alle som kryssar av for opplæring på meldekortet hos Nav, får utbetalt dagpengar som vanleg.

Ordninga gjeld alle typar kurs og opplæring, opplyser regjeringa i ei pressemelding onsdag. Den nye ordninga er mellombels og gjeld frå 20. april til 1. september.

– Mange av dei som no ufrivillig står utanfor arbeidslivet, ønskjer å bruke tida på å sørgje for at dei har relevant og kunnskap som følgjer tida, når dei etter kvart skal tilbake til den gamle jobben sin. Samtidig treng mange dagpengeutbetalingane for å få kvardagen til å gå opp. Denne løysinga vil vere bra både for den enkelte arbeidstakaren, for arbeidsgivarar og for samfunnet i stort, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det vil framleis vere eit krav om at ein samtidig er aktiv jobbsøkjar, og tilgjengeleg dersom ein får ny jobb. Det tyder at ordninga gjeld for dei som er permitterte og arbeidslause som får dagpengar, og ikkje for studentar som får stønad frå Lånekassen.

