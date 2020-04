Politiet etterforskar mistenkjeleg dødsfall på Voss

innenriks

Politiet vart varsla av ein representant frå Voss herad om at dei ikkje fekk kontakt med mannen.

– Mannen budde i ein kommunal bustad, og me vart kontakta av heradet etter at dei ikkje fekk kontakt med han, seier Ivar Hellene, lensmann på Voss, til Bergens Tidende.

I ei pressemelding opplyser Vest politidistrikt at kriminalteknikarar frå Bergen er på veg til staden for å undersøkja. Politiet ønskjer ikkje å opplysa om kva som gjer at dødsfallet blir omtala som mistenkjeleg.

I ei pressemelding opplyser Vest politidistrikt at det blir jobba med å kartleggja dei siste rørslene til mannen og moglege vitne som kan ha vore i kontakt med han. Politiet vil òg sikra eventuell videoovervaking i området.

Arbeidet med å varsla pårørande var ved 14.30-tida ikkje ferdig.