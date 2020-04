Regjeringa vil gi E-tenesta rett til å lagre og sjå nettbruken til nordmenn under strenge vilkår

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la onsdag fram forslag til ny lov for Etterretningstenesta.

Det mest kontroversielle forslaget er å gi tenesta rett til såkalla tilrettelagd innhenting av elektronisk kommunikasjon som kryssar den norske grensa – i praksis det meste av nettbruken til nordmenn.

Det inneber at tenesta får tilgang til å masselagre metadata om nettbruk i 18 månader, også nettbruken til nordmenn, sidan ein ikkje klarer å filtrere ut denne. Under visse vilkår kan E-tenesta få løyve frå Oslo tingrett til å søkje i metadataa og få sjå på innhaldet i dataa – men berre i sanntid.

Avviser masseovervaking

Då det opphavlege forslaget vart lagt ut på høyring før jul i 2018, fekk det hard medfart. Datatilsynet meinte forslaget kunne stride mot menneskerettane og innebere masseovervaking. PST, Advokatforeningen og ei rekkje andre instansar reagerte òg sterkt.

Frank Bakke-Jensen seier kritikken er teken på alvor, og at lova no er ramma betre inn.

Mellom anna vil det bli utnemnt ein særskild advokat for kvar sak der E-tenesta ber om å få søkje, og EOS-utvalet, som kontrollerer dei hemmelege tenestene, vil bli gitt moglegheit til å be Oslo tingrett om at ei innhenting som er i gang, skal stansast.

– Når det gjeld diskusjonen om masseovervaking, er eg enno usamd i det, for dette er masselagring av metadata, ikkje masseovervaking. E-tenesta må òg gå til Oslo tingrett med eit grunngitt krav for å kunne søkje i dataa, seier Bakke-Jensen

Fryktar Noreg blir «safe haven»

Forsvarsministeren meiner det er på høg tid at norsk etterretning får moglegheit til masselagring og seier dei fleste land Noreg samanliknar seg med, allereie gjer dette, inkludert Sverige.

– Vi risikerer å bli ein slags safe haven viss vi ikkje får dette på plass. Dessutan: Den førre e-lova er frå 1998. Sidan den gongen har det skjedd ei stor teknologisk utvikling og endring i trusselbiletet. Skal vi ha moglegheit til å forsvare oss mot truslar i utlandet, må vi ha ein teknologi som set oss i stand til det, og vi må ha ei lov som tillèt at vi nyttar den teknologien, seier Bakke-Jensen.

Kan dele informasjon for å hindre kriminalitet

Eit spørsmål i høyringsrunden er kva E-tenesta skal gjere med såkalla overskotsinformasjon, informasjon dei kjem over om lovbrot i Noreg, men som ikkje dreier seg om utanlandsetterretning.

Fleire aktørar i justissektoren, mellom dei Det nasjonale statsadvokatembetet, har bede om at E-tenesta må få lov til å dele informasjon med norsk politi dersom dei kjem over informasjon om alvorleg kriminalitet.

Bakke-Jensen seier lova som hovudregel ikkje opnar for deling av overskotsinformasjon bortsett frå i strengt naudsrettslege tilfelle der det handlar om avverjing av alvorlege truslar mot liv, helse og fridom.

Venstre seier nei

Venstre har allereie varsla at dei vil ta dissens mot forslaget om masselagring av data.

– Sjølv om vi anerkjenner behova som grunngir forslaget som legitime, meiner vi at inngrepet i personvernet blir for sterkt, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Bakke-Jensen seier han likevel håpar på eit breitt politisk fleirtal for lova.

– Tilliten til den demokratiske kontrollen med dei hemmelege tenestene er heilt essensiell for tilliten til demokratiet, så her håpar eg vi klarer å få eit breitt fleirtal bak lova, seier han.

