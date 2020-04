Semje i bystyret om lokale tiltakspakkar i Bergen

innenriks

Høgre, Arbeidarpartiet, FNB, MDG, SV, Senterpartiet, Raudt, Venstre, KrF og Pensjonistpartiet vart tysdag samde om eit breitt forlik om tiltakspakkane i koronakrisa.

Bystyret løyver 135 millionar kroner i tillegg til forslaget frå byrådet på 210 millionar i tiltakspakken for lokalt næringsliv og 55 millionar til kultur og idrett for å avhjelpe situasjonen.

– Det er historisk at eit breitt fleirtal i bystyret samlar seg om ei rekkje tiltak for å avhjelpe situasjonen for eit hardt ramma næringsliv, arbeidsliv, kulturliv og det frivillige i byen vår, seier bergensordførar Marte Mjøs Persen (Ap), som har leidd forhandlingane.

Forliket inneheld mellom anna 25 millionar kroner til barn og familiar i utsette situasjonar og 50 millionar kroner til å sikre at skulane har kapasitet og ressursar til å opne kontrollert.

Tiltakspakken blir vedteken i bystyret onsdag klokka 12.

