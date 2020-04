Sjeføkonom: Oljeprisfallet gjer vondt verre for Noreg

innenriks

– Det er ingen tvil om at oljeprisnedgangen gjer vondt verre for Noreg, seier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til NTB.

Onsdag morgon var eit fat nordsjøolje nede i under 16 dollar fatet – før han gjekk opp til 20 dollar att. På dette nivået var prisfallet gjennom veka på 30 prosent, ifølgje Financial Times.

– Det låg an til eit betydeleg fall i investeringar allereie før koronakrisa. Vi venta ein nedgang på 15 til 20 prosent fram til utgangen av neste år. No blir det mykje, mykje meir, seier Andreassen.

Han meiner at det på kort sikt nesten ikkje finst grenser for kor langt oljeprisen kan falle og spår at han kanskje kan falle ned til fem dollar fatet.

Større uttak og mindre påfyll

Heile den noverande situasjonen er veldig dårleg nytt for norske statsfinansar, seier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– Først og fremst fordi at vi no bruker veldig mykje pengar. Vi har allereie auka pengebruken betrakteleg i forhold til det som opphavleg låg til grunn i årets budsjett. Og meir kjem på bordet framover, seier ho til NTB.

Også ho trur at prisen på norsk olje kan gå vidare ned. Ho konstaterer at stoda for Noreg har vorte mindre gunstig.

– Oljeprisfallet gir mindre inntekter inn til statskassa, mindre påfyll i Oljefondet, seier ho.

– Krise er eit svakt ord

NHO anslår at oljeinvesteringane vil spakne med anslagsvis 26 prosent fram til 2022, noko som tyder lågare oljeinntekter også i tida framover.

– I tillegg vil aktiviteten i leverandørindustrien spakne, og dermed skatteinntektene derifrå. Endeleg vil dette medføre lågare sysselsetjing og høgare arbeidsløyse, og dermed lågare personskattar og auka utgifter til arbeidsløysetrygd, seier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

Med fleire hundre milliardar kroner mindre inn i Oljefondet vil dette vidare føre til lågare rente- og utbyteinntekter frå fondet, seier Dørum.

– Krise er i denne samanhengen eit svakt ord. Og det kjem på toppen av dei meir direkte verknadene av smitteverntiltaka. Noreg har vorte fattigare, dei framtidige velferdsmoglegheitene våre er permanent svekte, seier han.

Full kollaps

Denne veka har til no vore prega av fleire oppsiktsvekkjande rekordar i oljemarknaden. Måndag kollapsa prisen på amerikansk råolje for levering i mai. Prisen var på det lågaste minus 40 dollar per fat.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets seier at det er veldig mykje som skjer for aller første gong i desse dagane.

– Marknadsrørslene har vore heilt ekstreme. Vi har sett ting vi aldri har sett før, med tanke på kor fort ting har forverra seg, seier ho.

– Dette er mykje annleis enn finanskrisa, som vi i Noreg kom relativt lett unna og som ikkje kjendest på kroppen til folk flest. Rørslene no er større og fallet i økonomien er større. Så dette er heilt utruleg, på alle vis, seier Haugland.

