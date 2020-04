Slik blir den nye kvardagen for frisørar

innenriks

Det kjem fram i smitteverntiltaka for frisør- og hudpleiebransjen. Frå måndag kan frisørsalongane opne igjen.

Kundar må vaske eller reingjere hendene med Antibac når dei kjem, og får ikkje bruke mobiltelefon i salongen.

– Mobil er ei mogleg smittekjelde og skal ikkje brukast når du er i salong, heiter det.

Det blir òg mellom anna oppmoda om å unngå kø og sørge for minst mogleg ventande kundar i lokalet.

Opne gradvis

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med mellom anna Fagforbundet Frisørenes Fagforening og Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB) utarbeidd smitteverntiltaka.

– Bransjen har til vanleg eit strengt hygienisk regelverk. No får vi eit smittevern i stort omfang som er nytt for oss. Salongane vil opne gradvis og kontrollert, seier leiar Anne Mari Halsan av NFVB i NHO Service og Handel.

Dei representerer 1.300 frisør- og hudpleiebedrifter.

Ikkje tilbake til normalen

Leiar Vivian Jacobsen i Fagforbundet Frisørenes fagforeining er svært glad for at medlemmene hennar no kan komme tilbake i jobb. Samtidig ber ho om at både frisørar og kundar legg vekt på smittevern.

– Alle må ha forståing for at opninga av frisørsalongane ikkje betyr at vi er tilbake til normalen. Vi må ha ein forsiktig og kontrollert oppstart, seier fagforeiningsleiaren.

