Tidlegare fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har fått ny jobb

innenriks

Det kjem fram i eit vedtak frå Karantenenemnda, datert 17. april. Ifølgje vedtaket starta Sivertsen i jobben som forretningsutviklar i selskapet etter påske.

Det var Bergens Tidende som omtalte saka først.

«Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke skal ilegges karantene eller saksforbud i forbindelse med overgang fra embetet som fiskeri- og sjømatminister til stillingen som forretningsutvikler i Husøy Kystfiske AS.», skriv nemnda.

Dei grunngir vedtaket om at Sivertsen ikkje blir pålagt karantene med at han berre var fiskeriminister i litt over ein månad.

Dei peikar likevel på at Sivertsen ikkje varsla nemnda seinast tre veker før overgang til ny stilling, slik karantenelova krev. Dei vil likevel ikkje komme med nokon reaksjon mot Sivertsen.

«Begrunnelsen for at du ikke ilegges reaksjon er at du ikke er pålagt karantene eller saksforbud. Det er også lagt vekt på at du ikke har oppnådd noen fordel ved å ikke overholde lovens informasjonsplikt.», skriv Karantenenemnda.

Geir Inge Sivertsen var statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for Høgre då han 24. januar vart utnemnd til fiskeriminister. 28. februar trekte han seg, etter at han fekk kraftig kritikk i samband med at han fekk ordførar-etterlønn i same periode som han var statssekretær.

(©NPK)