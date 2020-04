Ap opnar for å støtte krisetiltak for oljenæringa

innenriks

Olje- og gassnæringa er hardt ramma av både koronakrisa og det dramatiske fallet i oljeprisen.

– Arbeidarpartiet er opne for absolutt alle forslag som kan ha effekt for olje-, gass- og leverandørindustrien, inkludert dette skatteforslaget. Vi er nøydde til å tryggje dei jobbane det her er snakk om, sa finanspolitisk talsperson Hadia Tajik i Arbeidarpartiet då ho gjesta Politisk kvarter på NRK torsdag morgon.

Men ho stilte tre tydelege krav for å gå med på skatteforslaget, som går ut på å forskotere skattefrådraget til oljeselskapa for å få opp investeringane.

– Tiltaka må skape jobbar, dei må sikre staten inntekter, og dei må vere med på å kutte utslepp, sa Tajik, som etterlyste svar frå regjeringa om kva dei jobbar med og korleis dei har tenkt å sikre arbeidsplassane i oljenæringa.

Tajik skisserte mellom anna at tiltaka kan gå til klimavennlege investeringar, som til dømes elektrifisering av sokkelen.

Listhaug glad

NHO og LO har allereie stilt seg bak skatteforslaget. Det same gjer Framstegspartiet og Senterpartiet. Arbeidarpartiet kan dermed bidra til å sikre fleirtal.

Frps finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, seier at ho er glad for at Ap no verkar utolmodige for å få på plass oljetiltak, men er noko skeptisk til krava Tajik stiller.

– Det viktigaste for oss er ikkje å gjere det vanskelegast mogleg for desse selskapa. Det viktigaste er å sørgje for at dei har pengar i kassa til å investere. Det handlar om titusenvis av arbeidsplassar over heile landet, også på verft og i leverandørindustrien, seier Listhaug.

Åtvarar

I eit ferskt svar til Stortinget åtvarar likevel embetsverket i Finansdepartementet om forslaget. Dei skriv at endringane i skattesystemet vil gi oljeselskapa «sterke insentiv til å gjennomføre ulønsame investeringar».

Listhaug avfeiar åtvaringa.

– Finansdepartementet har alltid ein skepsis når det gjeld å endre på reglar og bruke pengar. Det er rolla til finansdepartementet. Eg har faktisk stor tru på at oljeselskapa viser det ansvaret dei har gjort i alle år på norsk sokkel, investerer for framtida og sørgjer for enorme inntekter til statskassa, seier ho.

Ordføraropprop

Tidlegare i veka kravde over 30 ordførarar frå fleire av dei største kommunane i landet at regjeringa må snarast kome med tiltak for oljenæringa, gjennom eit felles opprop.

Ordførarane meiner òg at tiltaket som vil ha mest å seie for å sikre arbeidsplassar i olje- og gassnæringa, er å forskotere skattefrådraget til selskapa.

– For å stimulere olje- og gassbransjen som er i ei djup krise på grunn av låg oljepris og koronakrisa elles, bør Stortinget snarast endre skattereglementet og innføre avskrivingar same år som investeringa blir gjord. Næringa treng stabilitet i aktivitetsnivået, og ikkje minst sikre fagkompetansen, arbeidsplassane og rekrutteringa, sa Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun (Ap), som har gått i bresjen for initiativet.

Opphavleg stilte 32 ordførarar seg bak initiativet, men det har seinare vakse til minst 35.

