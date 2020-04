Barnefamiliar som bur trongt, kjenner seg mest isolerte under koronakrisa

innenriks

Undersøkinga, som er gjord blant barnefamiliar i Oslo, tek for seg korleis stenginga av barnehagane har påverka situasjonen for familien, med eit spesielt fokus på dei som bur trongt.

– Vi ser eit klart mønster av opphoping av ulike levekårsutfordringar som dels knyter seg direkte til busituasjonen og dels til andre underliggjande faktorar som medverkar til at dei bur trongt, som også får noko å seie for opplevingane til familiane under den koronasituasjonen. Inntekt og sysselsetjing er to faktorar som heng tett saman med det å bu trongt, står det i oppsummeringa frå Forskingsprosjektet REACH ved Oslomet som står bak undersøkinga.

Dei trongbudde familiane oppgir både å ha fått lågare inntekt og fleire permisjonar, og fleire er urolege for den økonomiske situasjonen.

Isolerte og åleine

Dei aller fleste, ni av ti, seier seg heilt eller delvis samde i at dei klarer seg bra i kvardagen. Her er det berre små variasjonar etter det å bu trongt og inntekt.

– Vi ser berre ein svak tendens til at dei mest trongbudde og dei med svakast økonomi i litt mindre grad opplever at det går bra, står det i undersøkinga.

Men sjølv om dei aller fleste oppgir at dei klarer seg bra, svarar nesten halvparten av dei som bur trongast, at dei er heilt eller delvis samde i at familien kjenner seg meir isolert og åleine. Her er tala éin av fire blant alle respondentane.

– Blant dei mest trongbudde oppgir heile 70 prosent at dei har lite kontakt med naboar. Det kan dermed sjå ut til at dei trongbudde familiane i større grad styrkjer banda internt i familien, samtidig som dei kjenner seg meir isolerte og har mindre kontakt med naboar i denne situasjonen.

36 prosent av respondentane seier seg heilt eller delvis samde i at dei opplever det som vanskeleg å aktivisere barna på ein positiv måte. Talet for dei mest trongbudde er 58 prosent.

Eitt av tjue hushald

I Noreg bur éin av ti personar og eitt av tjue hushald trongt. Dette er særleg vanleg blant barnefamiliar, hushald med låg inntekt og innvandrarar – og delen er aller størst i Oslo, der 20 prosent av personar bur i eit trongbutt hushald. I Bergen og Trondheim ligg delen på rundt 14 prosent.

Ifølgje Statistisk sentralbyrå blir eit hushald rekna som trongbutt dersom talet på rom i bustaden er mindre enn talet på personar, eller éin person bur på eitt rom. Det blir òg rekna som trongbutt dersom talet på kvadratmeter (p-areal) er under 25 kvadratmeter per person.

Spørjeundersøkinga er gjennomført i perioden 3. til 16. april 2020 overfor alle foreldre med barn i kommunale og private barnehagar i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

