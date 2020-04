Brot i forhandlingane om Oslopakke 3

innenriks

Partane klarte ikkje å bli samde om ein E 18-løysing, skriv Budstikka.

– Det er veldig synd at vi ikkje lykkast med å revidere Oslopakke 3-avtalen frå 2016. Dermed mistar vi mange milliardar kroner som det er stor rift om mange andre stader i landet, seier Anniken Solli i Viken Høgre til avisa.

Fylka Oslo og Viken set seg ned til nye møte kommande måndag, med staten som legg til rette. Også opposisjonen er representert på møta.

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), skuldar staten for å ha forlate E 18-samtalane.

– Det er udemokratisk og provoserande at staten spring frå forhandlingsbordet når dei ikkje får byggje ut E18 – ein motorveg som folk verken i Oslo eller Viken ønsker seg, seier han i ei pressemelding.

Men Nicolai Øyen Langfeldt, som representerer Oslo Høgre i forhandlingane, har ein annan versjon av saka.

– Eg opplever at Oslo-byrådet ikkje kan garantere at semja frå 2016 – om at vegen skal byggjast til Drengsrud – ligg fast, seier han til NTB.

– Oslopakke 3 har vore det verktøyet som har gjort at vi har fått ein grønare by og reinare luft i Oslo dei siste 30 åra. Den pakken er no i fare, fordi Oslo ikkje kan garantere at dei står på den semja.

Oslo og Viken har forhandla om pakken sidan januar. Nye takstar og kva prosjekt som skal prioriterast når, har vore sentrale punkt. Forhandlingane har òg handla om ein skal godta regjeringas bomringavtale.

