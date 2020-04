Færre born får astma – fleire får allergi og eksem

innenriks

Det har til no ikkje funnest noka landsdekkjande oversikt over utbreiinga av astma og allergi her til lands.

Men no har Folkehelseinstituttet (FHI) undersøkt uttaket av astmamedisin i aldersgruppa 0 til 44 år i perioden 2008 til 2018. Resultatet viser at førekomsten av astma blant desse har lege stabilt på 5 prosent, men talet på sjukehusinnleggingar gjekk ned i same periode – særleg blant dei yngste.

I same periode er det ein auke i uttaket av medisinar for allergisk nasetettleik og atopisk eksem. Spesielt sistnemnde går kraftig opp blant born under fem år.

