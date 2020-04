Framleis ingen oppkøyringar hjå Statens vegvesen

innenriks

Statens vegvesen har på grunn av koronakrisa kansellert alle oppkøyringar ut mai, og det er tidlegare meldt at dei vil starte opp att så fort alle krav til smittevern er på plass.

Men sjølv om landet gradvis blir opna etter å ha vore koronastengt i fleire veker, dryger det for dei som ventar på det siste hinderet for å få «lappen».

– Vi veit at det å få førarkort er viktig for mange, og vi jobbar no på spreng for å få oppkøyringane i gang att. Men det er viktig at vi set tryggleiken til både elevane, trafikklærarane og sensorane våre først, og håpar på forståing for at det er ein del tiltak som må på plass før det skjer, seier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Med bakgrunn i manglande avklaringar om smittevernkrav er det ikkje høve til å starte med føraropplæring ut over dei unntaka som er gitt for moped, motorsykkel og snøskuter.

(©NPK)