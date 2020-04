Historias første digitale 1. mai-feiring tek form

innenriks

– Vi legg opp til ei digital markering som nærast vil minne om ei slags TV-sending på nett, med ein profesjonell produksjon og profesjonelle programleiarar, opplyser LO til NTB.

– Men med dagens situasjon er det klart at det ikkje blir mogleg å markere 1. mai slik vi har brukt. Det er likevel både høgst mogleg og svært ønskjeleg å feire arbeidardagen, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.

Sidan 1890 har 1. mai vore feira med demonstrasjonstog og folk på torg og i gatene. Med unntak av krigsåra er dette første gong folk blir bedne om å halde seg heime.

To timars direktesending

Men Gabrielsen lovar både flammande appellar, politikk og kulturopplevingar for den som i staden vel å følgje den digitale 1. mai-feiringa.

Den to timar lange direktesendinga blir køyrd frå Oslo Kongressenter mellom klokka 11 og 13, med mellom anna Gabrielsen og Ap-leiar Jonas Gahr Støre til stades. Det heile skal publiserast på nettsida www.1mai.no og Facebook.

– Det er i denne tida vi verkeleg erfarer kor viktig solidaritet og fellesskap er. Kor gjensidig avhengige vi er av kvarandre, over heile verda. At alle er like mykje verde! Vi skal bruke 1. mai til å minne om det, seier Gabrielsen.

Hylle heltane

Innbakt i sendinga er òg heimebesøk hos Ap-nestorane Gro Harlem Brundtland og Thorbjørn Berntsen og tidlegare SV-leiar Kristin Halvorsen.

Dagen skal òg brukast til å hylle koronaheltane – hjelpearbeidarane, reingjerarane, butikkarbeidarane og alle andre som held viktige samfunnsfunksjonar i gang under koronakrisa.

– Det er desse vi skal hylle på 1. mai. Og så skal vi minne om kor viktig det er at vi har eit godt organisert arbeidsliv og dyktige tillitsvalde, eit sosialt tryggingsnett og ein sterk offentleg sektor. Både i normale tider og ikkje minst når krisa rammar, understrekar Gabrielsen.

(©NPK)