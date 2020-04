Jordbruket har starta konsultasjonar med staten

innenriks

Årets jordbruksforhandlingar blir påverka av koronasituasjonen, og det er etter dialog med staten sagt at det ikkje blir tradisjonelle forhandlingar.

Torsdag starta Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag konsultasjonar med staten med sikte på å kome fram til ei løysing i årets forhandlingar. Dei forenkla jordbruksforhandlingane det no er konsultasjonar om, vil innebere færre tema enn vanleg.

Jordbruksoppgjeret er dei årlege forhandlingane mellom bondeorganisasjonane og staten. Her blir det forhandla om korleis dei økonomiske moglegheitene for bonden skal vere det komande året og korleis overføringane til norsk landbruk skal fordelast.

Koronasituasjonen fører til at anslag for mellom anna prisvekst, lønnsvekst, renteutvikling, valutasvingingar og anslag for produksjonsvolum er svært vanskelege å gi. Dermed manglar store delar av grunnlagsmaterialet for å kunne gjennomføre ordinære jordbruksforhandlingar.

– Trass i ein vanskeleg situasjon er det viktig å gå inn i forenkla forhandlingar. Bøndene treng føreseielegheit for å sikre norsk matproduksjon. I år det viktigare enn nokon gong, seier Kjersti Hoff, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og nestleiar i forhandlingsutvalet for jordbruket.

– Det er samtidig, meir enn nokon gong, viktig å sikre matproduksjonen framover. Då treng bonden rammer å halde seg til, seier forhandlingsleiar og leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

