Klimasmell for Oslo – utsleppa auka

– Sjølv om samferdselspolitikken i Oslo gir resultat, er det ikkje nok. Utsleppstala viser at det må gjerast mykje meir. Bompengane og parkeringsavgiftene må betydeleg opp. Planar om motorvegar må skrotast. Det må byggjast mykje meir sykkelveg. Og det må bli endå billegare og enklare å reise med kollektivtransport, seier Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, til NTB.

Torsdag sleppte Miljødirektoratet kommune- og fylkesvise utsleppstal for 2018. Statistikken ligg altså eit par år bak, men ein kan detaljert sjå korleis utviklinga var for kvar enkelt kommune og fylke mellom 2017 og 2018. I Oslo auka klimagassutsleppa med over 60.000 tonn CO2-ekvivalentar, noko som svarar til rundt 5 prosent mellom 2017 og 2018.

Dette skjer sjølv om hovudstaden har gjennomført ei rekkje klimatiltak med MDG i styringa for miljø og samferdsel.

– Dette er svært urovekkjande og tyder at vi må skjerpe innsatsen. Vi venta eit dårleg resultat i 2018, som det var for Noreg som heilskap. Tala for Oslo er likevel svakare enn vi venta, seier Hermstad.

Oslo kommune har eit uttala mål om å bli den første utsleppsfrie storbyen i verda innan 2030.

