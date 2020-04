Koronaviruset kan blusse opp att, åtvarar epidemiolog

innenriks

Om lag ein prosent av folket i Noreg har vore smitta av koronavirus. Tysdag melde Folkehelseinstituttet om at epidemien er under kontroll og på retur.

– At det er så låge tal, kjem av den veldig strenge stenginga. Hadde vi gjort som svenskane, hadde vi hatt eit høgare smittetal, og dermed ein høgare immunitet etter kvart, seier professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund til VG.

– Det er ei svakheit i strategien. Ein har tenkt at viss vi stengjer lenge nok, kan det forsvinne, men vi kan til dømes ikkje hindre at det kjem utanfrå. Då må ein vente på ein vaksine eller medikamentell behandling, men om ikkje det slår til, blir det å stengje dyrt for samfunnet. Vi skyv problemet føre oss, seier han.

