Nicolai Tangen inviterte kronprinsen til seminar – vil ikkje svare på om dei er kjende

innenriks

I ein e-post til Yngve Slyngstad 20. november 2018 skreiv Nicolai Tangen at kronprins Haakon truleg ville vere med på heile eller delar av det mykje omtalte seminaret i Philadelphia i USA, skriv TV 2.

– Eg har vist full openheit om kven som har delteke på turen. Eg inviterte i tillegg nokre fleire personar som av ulike grunnar ikkje kunne delta, men det er ikkje riktig av meg å gå i detaljar på kva vurderingar dei har gjort seg, skriv Tangen i ein e-post.

TV 2 har spurt Tangen om kva signal han fekk frå Slottet som utløyste at han skreiv at kronprinsen truleg ville delta. Det svarer ikkje Tangen på, ei heller om kvifor han inviterte kronprinsen, eller om dei to er kjende.

– Det er full openheit om arrangementet. Men eg har ingen ytterlegare kommentar til akkurat dette, svarer Tangen.

Kronprinsen fekk invitasjonen, men takka nei, opplyser assisterande kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen.

Slottet svarer ikkje på om kronprinsen vart invitert som kronprins eller som kjenning, eller kvifor kronprinsen takka nei.

– Vi har ingen kommentar utover det eg svarte deg, skriv Gjeruldsen.

(©NPK)