Noregs Bank må svare på spørsmål om etisk regelverk og skatteparadis i Tangen-saka

Leiar Julie Brodtkorp i representantskapet i Noregs Bank og direktør Jan Frode Jakobsen i tilsynssekretariatet har oversendt ei rekke skriftlege spørsmål til hovudstyret i sentralbanken om tilsetjinga av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

Brodtkorp og Jakobsen ønsker mellom anna ei forklaring om det etiske regelverket i Noregs Bank, i samband med at noverande sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, deltok på Tangens mykje omtalte USA-seminar.

Dei ber om ei forklaring for kva for nokre konkrete avgjerder i det etiske regelverket som er relevante i vurderinga av om deltakinga på seminaret kan ha vore i strid med reglane.

– I kva grad er det i tråd med gjeldande etiske regelverk at nokon av utgiftene knytt til deltaking på seminar, som omfattar opphald, underhaldning og reise osb., vart dekt av Nicolai Tangen, spør dei vidare.

Skatteparadis

Dei ønsker òg svar på om hovudstyret har fullt innsyn i aktivitetane til AKO-selskapa på Cayman Island eller Jersey og korleis dei løpande skal følgje opp desse aktivitetane. Tangen er leiar for AKO Capital.

– I kva grad har det for hovudstyret vore mogleg å kontrollere opplysningar om aktivitetar i såkalla «skatteparadis», spør dei.

Representantskapet ønsker ei skildring av korleis Tangens rolle og interesse i AKO Foundation skal takast vare på samtidig som han har stillinga som dagleg leiar for Oljefondet.

– På kva måte vurderer hovudstyret om det er grunnlag for interessekonflikt i dette engasjementet? Har hovudstyret vurdert korleis AKO Foundation kan opptre utan relasjon til Tangen, spør dei.

Interessekonflikt

Vidare ønsker representantskapet å vite om Tangen har lagt fram ein fullstendig oversikt over den personlege økonomien sin og forretningsinteressene sine innanfor kapitalforvaltning.

Dei vil òg ha ei forklaring på korleis han ser for seg at private formuesforhold og interesser skal takast vare på utan at det oppstår interessekonflikt med stillinga som dagleg leiar for Oljefondet.

Ekstraordinært møte

Det vart onsdag halde eit ekstraordinært møte der sentralbanksjef Øystein Olsen gjorde greie for prosessen som førte til tilsetjinga av Tangen.

Det var likevel nokre spørsmål som representantskapet ikkje fekk svar på, og desse vart dermed sende over torsdag.

– Noregs Banks hovudstyre har fått brev frå Noregs Banks representantskap der representantskapet ber om ei skriftleg forklaring og utdjuping med dokumentasjon frå hovudstyret når det gjeld enkelte forhold, opplyser Noregs Bank torsdag ettermiddag.

