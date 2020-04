Pårørande og rekruttar skal gi FHI betre smitteoversikt

innenriks

Så langt har ein berre data på stadfesta smittetilfelle og sjukehusinnleggingar, skriv Bergens Tidende.

– Det utgjer berre toppen av isfjellet, og vi veit ikkje kven som gjennomgår infeksjonen utan å ha hatt symptom, seier avdelingsdirektør Per Magnus i FHI til avisa.

Derfor skal no 1.200 rekruttar i Forsvaret testast for både infeksjon og antistoff mot viruset. I tillegg skal pårørande til smitta frå neste veke blir innlemma i undersøkinga. Og frå mai skal personar som allereie deltek i Den norske svineinfluensaundersøkinga og Den norske mor, far og barn-undersøkinga bli testa for infeksjon og antistoff.

Målet er å spore smitten over tid, seier Magnus.

– Dette er viktig fordi vi er redde for at smitten skal blusse opp igjen, slik at ein må reversere tiltak. Det er til dømes kjedeleg om ein må stengje skular og barnehagar igjen, seier Magnus.

(©NPK)