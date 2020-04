SV vil ha ny distriktsmelding

innenriks

SVs Karin Andersen seier til Nationen at regjeringa må trekkje distriktsmeldinga og starte på nytt.

– Etter koronakrisa gir det inga meining å behandle distriktsmeldinga som ho er. Vi må uansett lage ny politikk basert på erfaringane frå koronapandemien, seier ho.

Distriktsmeldinga vart lagd fram av regjeringa i oktober i fjor, men Andersen – som er leiar av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget – seier at koronakrisa har vist kor avhengige vi er av distrikta, og at lokalsamfunn og næringsliv blir ramma med totalt uoversiktlege, langsiktige konsekvensar.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) meiner likevel at meldinga peikar på grunnleggjande utfordringar som ikkje er endra av krisa. Ho seier at ein må skilje mellom kortsiktige tiltak for å handtere dagens situasjon, og tiltak for å møte meir langsiktige utfordringar.

– Regjeringa har fortløpande lagt fram forslag til tiltak for å handtere og redusere dei negative konsekvensane av denne krisa, også for distrikta, seier ho til avisa.

