Smitterettleiar for frisørane er ute

– Det er nok ikkje berre meg og Bent som gler oss til å stusse sveisen litt, sa næringsminister Iselin Nybø (V) med tilvising til helseminister Bent Høie, under den daglege pressekonferansen til styresmaktene om koronasituasjonen torsdag.

Helsestyresmaktene har no lagt fram ein smittevernrettleiar for verksemder med ein-til-ein-kontakt. Det gjeld mellom anna frisørar, hudpleiarar og tatovørar. Desse kan igjen opne verksemdene sine frå 27 april.

Det skal vere minst 1 meter avstand mellom kvar tilsett, med unntak av rettleiing av lærlingar. Det må òg vere minst 1 meter mellom kundane, både på venterom og under behandling.

Kundar blir òg oppmoda om å stille med reint hår, hud eller skjegg viss det ikkje går an å vaske på staden.

Det blir ikkje tilrådd bruk av munnbind eller hanskar utover situasjonane der dette vanlegvis blir nytta. Dersom ein likevel vil nytte slikt utstyr, må leiaren i verksemda sørge for at dei tilsette blir gitt opplæring i korrekt bruk av dette.

Nybø roste samarbeidet mellom bransjen og helsestyresmakta for å få på plass rettleiaren.

– Rettleiaren for frisørar er eit godt døme på korleis helsestyresmaktene og bransjen har jobba godt saman – både for å ta vare på smittevernet og for å få det til å fungere i praksis, sa ho.

