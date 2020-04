Sp vil hente born frå Moria-leiren

innenriks

– Det må mellom anna skje etter førespurnad frå dei greske styresmaktene, og det må vere ei breidd av europeiske land som står bak. Mottak må reknast ut frå folketalsgrunnlaget i dei landa som deltek, seier parlamentarisk leiar Marit Arnstad i Sp til Vårt Land.

Ho ønskjer at regjeringa og partia på Stortinget kjem saman og skaper ei brei semje om dette.

Arnstad viser til at kommunal- og forvaltningskomiteen alt har eit forslag frå SV til behandling, som no blir teke fram att etter den første akutte koronasituasjonen. Forslaget tek til orde for å evakuere «born og sårbare flyktningar frå Hellas til Noreg», og dessutan bidra til den humanitære løysinga som er varsla av den tyske regjeringa.

Framstøyten tyder at Stortinget om ikkje lenge uansett må ha røysting om Moria-born skal hentast til Noreg, skriv avisa.

(©NPK)