Stortinget stemde ned forslag om å stanse NorthConnect

Eit forslag frå Framstegspartiet, Senterpartiet og SV om å be regjeringa stanse den planlagde utbygginga av NorthConnect vart torsdag stemt ned i Stortinget.

Men det blir ikkje grønt lys for utbygginga av den grunnen.

I staden stemde fleirtalet for at energilova må endrast slik at Statnett blir sikra monopol på å eige og drifte alle framtidige utanlandskablar. Det betyr at det ikkje blir noka utbygging av NorthConnect-kabelen i privat regi, slik planen har vore.

Frå før har Olje- og energidepartementet varsla at konsesjonssøknaden frå NorthConnect ikkje vil bli behandla no. Olje- og energiminister Tina Bru (H) grunngav dette med at to andre utanlandskablar allereie er under bygging, og at regjeringa vil hauste erfaring med desse først.

Det er kraftprodusentane E-CO Energi, Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon som står bak NorthConnect-prosjektet. Planen har vore å leggje ein kabel på 1.400 megawatt frå Sima i Hardangerfjorden til Peterhead i Skottland.

Men prosjektet har vore kontroversielt, og opposisjonen har spesielt vist til bekymring for at krafteksport til Skottland skal svekkje norsk konkurransekraft ved å føre til høgare straumprisar i Noreg.

