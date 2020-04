Tina Bru spår gasskutt frå midten av tiåret

innenriks

– Gasseksporten frå norsk sokkel blir verande relativt stabil fram til midten av 2020-talet, sa Bru i Stortinget torsdag.

– Dagens anslag tilseier ein svak og gradvis reduksjon i produksjonen etter det, i tråd med at eksisterande felt blir tømd og ikkje blir erstatta av ny produksjonskapasitet, heldt ho fram.

Bru presiserte likevel at Olje- og energidepartementet forventar at eksporten blir verande relativt høg òg ut på 2030-talet.

Det var ein interpellasjon frå SVs Lars Haltbrekken som bringa olje- og energiministeren til Stortinget. Han ville ha svar på korleis Noreg steller seg til EUs planar om å frigjere seg frå fossil gass som energikjelde. Skal EU nå målet om klimanøytralitet innan 2050, betyr det nemleg at også naturgass frå norsk sokkel på sikt må fjernast frå miksen.

Bru heldt fast på at EU vil trenge gass frå Noreg langt inn i framtida. Ifølgje henne er det derfor ikkje behov for noka revurdering av norsk petroleumspolitikk no.

Men på sikt kan situasjonen bli ein annan.

– Det er ikkje sånn at ein har hovudet i sanden og ikkje ser det som ventar oss lenger fram, sa Bru.

