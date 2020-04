Analytikar trur på norsk oljekutt på 5 til 10 prosent

innenriks

Misforhold mellom tilbod og etterspørsel i oljemarknaden på grunn av svekt etterspørsel under koronakrisa har sendt prisane ned og tvinga dei oljeproduserande landa til å godta kutt i produksjonen.

– Etter Opec-kutt har vi framleis 18 millionar fat i overtilbod. Så kan du trekke frå fem millionar fat på å byggje strategiske reservar, men då har vi framleis 13 millionar i overtilbod. Det er berre for mykje. Noreg, Brasil og andre oljeland er nøydde til å kutte, seier Holte til Dagens Næringsliv.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) varsla tysdag at ei avgjerd om oljekutt er venta i «nær framtid».

Holte trur regjeringa vil komme med eit produksjonskutt som varer til over sommaren, og at alle produsentar må kutte med mellom 5 og 10 prosent. Kutta svarer til mellom 100.000 og 200.000 fat olje per dag av den totale produksjonen på norsk sokkel.

(©NPK)