Ap: – Uaktuelt å trekkje tilbake tildelte oljelisensar

Avtalar som allereie er inngått med oljenæringa, må haldast, slår energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Ap fast.

– For Arbeidarpartiet er det viktig å finne ei god og balansert løysing mellom omsynet til miljøet og næringsinteressene innanfor fiskeri, havbruk, skipsfart, mineralnæring og oljeindustri. Forvaltningsplanen skal ikkje ha tilbakeverkande kraft, og tildelte lisensar skal stå ved lag, seier han.

Samtidig må forvaltningsplanane byggje på ny og oppdatert kunnskap om kor viktig iskantsona er for livet i havet, understrekar han. Regjeringa foreslår å flytte iskanten sørover og endre definisjonen frå 30 til 15 prosent isfrekvens i april.

Planen skal no ut på høyring. Eide meiner regjeringsforslaget kan vere eit utgangspunkt for samtalar med sikte på å få til brei semje og åtvarar mot ein polarisert debatt med skyttargravskrig mellom oljeinteresser og naturvern.

– Arbeidarpartiet har ein lang og stolt tradisjon for å balansere omsyn til industri og miljø og for å leggje kunnskap til grunn for avgjerdene våre. Det skal vi òg gjere no, seier Eide.

