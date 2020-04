Erna Solberg: Noreg skal leie internasjonal koronakonferanse

innenriks

– Eg er glad for at Europakommisjonen og G20-landa no tek initiativ til ein stor internasjonal konferanse for å samle støtte til vaksineutvikling, diagnostisering og behandling av covid-19, sa statsminister Erna Solberg (H) under den daglege pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Ho understreka at konferansen vil bli digital.

– Med det globale engasjementet vårt for helsespørsmål, er det naturleg at Noreg stiller opp når vi blir bedne om å vere med på og leie ein slik konferanse, sa Solberg.

(©NPK)