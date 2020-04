Erna tok tempen på barnehagen

innenriks

– Det var rett å opna barnehagane. Eg tykkjer det har gått veldig greitt, konstaterte ho etter den knapt halvtimelange visitten.

Måndag opna barnehagane att etter å ha vore koronastengde sidan 13. mars.

Den private barnehagen på Majorstuen i Oslo har 72 born i alderen 1–6 år. I hagen bak dei raudmåla husa er leikeområdet delt inn i tre med svarte og gule sperreband for å hindra at borna i dei ulike gruppene blandar seg med kvarandre.

– Veldig greitt

Barnehageleiar Cathinka Narverud meiner gjenopninga har gått veldig greitt.

– Rettleiaren for barnehagane er kjempefin. Eg er glad for at det står «kan» og «bør» i staden for «skal» og «må», sa ho då ho viste Solberg rundt på området.

Men det kan oppstå problem dersom tilsette blir sjuke eller borte frå jobben av andre grunnar, understrekar ho. Barnehagen har òg måtta redusera opningstida.

Oppmodar foreldre

Også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) deltok på barnehagevisitten. Både han og Solberg oppmodar no foreldre om å senda borna i barnehagen. I enkelte bydelar i Oslo har eit fleirtal av foreldra så langt valt å halda borna heime.

– Det er viktig å hugsa på at barnehagen er eit pedagogisk tilbod til borna, seier Solberg.

5-åringane Tiril, Øystein og Matilde var klare i sitt svar til statsministeren på kva det beste er med å vera tilbake: – Å treffa venene att, sa dei i kor.

