FHI-studie: Høg alkoholbruk blant deltakarar på russetreff

Undersøkinga frå Folkehelseinstituttet (FHI) kartla rusmiddelbruk og erfaringar på russetreff blant 1.473 personar som var russ i fjor.

Instituttet noterer at utvalet ikkje kan antakast å vere representativt for alle russ eller for deltakarar på russetreff, men studien er lagd opp slik at han gir eit første sett av data om rusmiddelbruken til deltakarane på slike treff og tidlegare rusmiddelerfaringar.

Litt over halvparten av deltakarane var jenter og ni av ti var fødde i Noreg. Ein firedel anslo at dei kom til å bruke 20.000 kroner eller meir på russefeiringa.

Alkoholbruken blant deltakarane var høg. Det gjaldt både alkoholbruk på russetreffet og sjølvrapporterte erfaringar av alkoholinntak frå tidlegare.

Alkometeret viste at tre av fire nyleg hadde drukke alkohol. Ein av fem oppgav at dei hadde drukke så mykje siste 24 timar at dei ikkje var i stand til å hugse alt som hadde skjedd i tidsperioden.

Ein av fem oppgav å ha drukke alkohol nesten dagleg den siste månaden, og kvar fjerde rapporterte at dei hadde drukke to til tre gonger i veka eller oftare dei siste tolv månadene.

Illegale rusmiddel

Gutar hadde høgare gjennomsnittspromille enn jenter og oppgav at dei hadde drukke oftare enn jenter det siste året og dei siste 30 dagane. I tillegg hadde fleire gutar enn jenter drukke så mykje at dei ikkje hugsa alt.

2 prosent av deltakarane testa positivt på eitt eller fleire illegale rusmiddel. Delen med positive prøvar var lågare enn delen deltakarar som sjølv rapporterte om bruk av illegale rusmiddel siste 24 timar.

Kjønnsforskjellar blir òg spegla i spyttprøvemålingane, der ti gonger fleire gutar enn jenter testa positivt på kannabis.

Ein av tre deltakarar (34 prosent) oppgav å ha brukt kannabis nokon gong i livet og ein av fire oppgav å ha brukt det siste tolv månader. Ein liten del rapporterte òg å ha brukt MDMA/ecstasy (9 prosent), kokain (6 prosent) og amfetamin (5 prosent) og dessutan annan narkotika (9 prosent) minst ein gong i livet. Fleire gutar enn jenter rapporterte at dei har brukt illegale rusmiddel nokon gong i livet og siste året.

Russebuss

Det vart ikkje funne nokon forskjellar i alkoholbruk mellom deltakarar som budde i Oslo og deltakarar som budde andre stader. Ein høgare del blant dei som budde i Oslo oppgav likevel å ha brukt narkotika, særleg kannabis.

Sjølvvurdert økonomi synest å ha noko å seie for alkoholbruken. Dei som anslo at familiane deira var blant dei i nabolaget sitt med best råd, melde om høgare alkoholbruk enn dei som vurderte økonomien i familien lenger ned på ein skala frå ein til ti. Det var likevel ikkje særleg forskjell i narkotikabruken mellom desse gruppene.

Deltakarar som var med på ein russebuss, rapporterte høgare alkoholbruk enn deltakarar som ikkje var på buss. I tillegg var det ein høgare del av deltakarane på russebuss som oppgav å ha brukt narkotika.

