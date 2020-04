Garderobemannen er konkurs

innenriks

– Vi beklagar på det sterkaste ulempene dette medfører for deg som kunde, skriv selskapet på nettsidene sine.

Det var E24 som omtala saka først. Til nettstaden seier hovudeigar Erik Bøckmann at dei har gjort alle moglege tiltak for å overleve krisa. Etter at salet vart halvert i mars vart to butikkar lagde ned, opningstidene vart reduserte og dei fleste tilsette vart permitterte heilt eller delvis.

– Vi har jobba døgnet rundt med å kutte ytterlegare ned på kostnader, men må likevel dessverre innsjå at vi må melde oppbod, seier Bøckmann.

Garderobemannen opplyser òg på nettsidene sine at det blir jobba med å etablere vidare drift og at dei håpar å vere tilgjengelege for nye og gamle kundar òg i framtida.

– Vi jobbar no intenst med alle samarbeidspartnarane våre for å finne ei løysing, og vi håpar vi lykkast, seier Bøckmann.

Selskapet Garderobemannen hadde fram til konkursen 97 tilsette og 22 butikkar, skriv nettstaden.

