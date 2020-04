innenriks

Det melder Forsvarets forum fredag.

Gruppesøksmålet kjem etter at ein HV-soldat vann fram i retten med krav om feriepengar. I dommen frå lagmannsretten, som no er rettskraftig, blir det fastslått at soldaten var arbeidstakar etter ferielova og derfor hadde krav på feriepengar.

Forsvarsdepartementet opplyser at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil invitere til eit møte om saka.

